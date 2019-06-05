УЕФА огласил судейские назначения на матч между сборными России и Сан-Марино, который состоится в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Как сообщает официальный сайт организации, встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. В роли ассистентов главного судьи выступят Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер. В качестве резервного арбитра на матче будет работать Мартин Стрёмбергссон.

Напомним, матч между Россией и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. Игра будет проходить на стадионе «Мордовия Арена», стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В рамках отбора на Евро-2008 подопечные Станислава Черчесова уже провели два матча. Российская команда уступила Бельгии со счётом 1:3 и разгромно победила Казахстан — 4:0.