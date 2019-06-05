Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает официальный «Твиттер» «ПСЖ», итальянский вратарь покидает стан парижской команды. «Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнёр по команде, — говорится в сообщении пресс-службы парижан. — Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за всё, Джанлуиджи Буффон».

Напомним, Буффон присоединился к составу «ПСЖ» летом прошлого года, игрок перешёл в клуб на правах свободного агента. Его соглашение с парижанами было рассчитано на один год.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 25 матчах в составе «ПСЖ» и пропустил 25 мячей. Футболист стал победителем национального чемпионата Франции.