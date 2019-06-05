Норвежская лыжница Астрид Якобсен рассказала о состоянии своего здоровья.

Норвежка заявила, что у неё более хрупкое здоровье, чем у её соотечественницы Терезы Йохауг. «Я трачу достаточно много сил и времени, чтобы оставаться здоровой», — заявила Якобсен и добавила, что её подруге по команде не приходится так сильно беспокоиться о своём состоянии.

«Мои дыхательные пути устроены по-другому, и у меня аллергия, что заставляет меня быть более осторожной с теми вещами, на которые Тереза не обращает внимания», — сказала Якобсен, слова которой приводит Dagbladet.

Ранее ещё норвежка Хейди Венг рассказала, что испытывала проблемы в прошлом сезоне. Венг борется с тем, что молочная кислота поступает в мышцы быстрее, чем обычно. Лыжница заявила, что она измеряла лактат, и показатели были хуже, чем раньше — молочная кислота приходила очень быстро.