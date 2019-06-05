Российский футбольный союз (РФС) показал видеоролик с тренировки сборной России, которую посетили фигуристы из группы Этери Тутберидзе.

И фигуристы, и футболисты на данный момент проводят тренировочный сбор в подмосковном Новогорске. Сборная России по футболу готовится к отборочным матчам на чемпионат Европы-2020. Фигуристы группы Тутберидзе начали подготовку к следующему соревновательному сезону.

На тренировке футболистов побывали двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница юниорского финала Гран-при Алёна Косторная, Алёна Канышева, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Морис Квителашвили, Анна Щербакова, Георгий Куница и другие спортсмены. Нападающий сборной России Артём Дзюба оставил автограф для Александры Трусовой.

Напомним, матч национальной команды против Сан-Марино состоится в Саранске 8 июня, с Кипром россияне сыграют 11 июня в Нижнем Новгороде.