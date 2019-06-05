Виктория Савицкая, адвокат бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, опровергла информацию о запрете на выезд за границу для её клиента.

Согласно словам Савицкой, долги Аршавина по алиментам составляют всего шесть тысяч рублей. «По поводу запрета выезда – это инсинуации, — цитирует адвоката Daily Storm.- Никакого запрета на выезд у Аршавина нет, у него нет никакой задолженности по алиментам, кроме шести тысяч рублей в перерасчете, и не более того».

Ранее адвокат жены Аршавина Александр Добровинский заявил, что экс-футболист отказывается выплачивать алименты. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал адвокат.