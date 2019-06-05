В Москве стартовал баскетбольный матч между ЦСКА и подмосковными «Химками», игра проходит в рамках финала Единой Лиги ВТБ.

Встреча началась в 19:30 по московскому времени. Первые два матча финальной серии состоятся на домашнем паркете армейцев в УСК ЦСКА. Первая игра проходит сейчас, вторая состоится 7 июня. Затем серия переместится на площадку «Химок». Третья игра состоится 10 июня. Серия проходит до трёх побед — если трёх матчей будет недостаточно, команды встретятся ещё раз.

В полуфинальной серии ЦСКА выбил из борьбы петербургский «Зенит», выиграв три матча подряд. «Химки» в четырех играх одержали победу над казанским УНИКСом.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис продлит контракт с командой.