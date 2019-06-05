Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал переход хоккеиста Павла Дацюка в состав екатеринбургского «Автомобилиста».

Экс-биатлонист поприветствовал Дацюка, посвятим ему публикацию в «Инстаграме». «Добро пожаловать домой, Волшебник!» — написал Шипулин.

Напомним, о том, что Дацюк заключил контракт с «Автомобилистом», стало известно сегодня, 5 июня. Заявление о подписании контракта было опубликовано на официальном сайте клуба.

Екатеринбург является родным городом Дацюка. Спортсмен неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру именно в «Автомобилисте». Контракт Дацюка с клубом рассчитан на один сезон, после этого хоккеист вероятнее всего завершит карьеру.

С 2016 по 2018 года Павел Дацюк выступал в составе петербургского СКА, до этого хоккеист 15 лет провел в НХЛ, играя за клуб «Детройт Ред Уингс».