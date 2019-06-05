Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Сербии в матче третьего тура предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в Кортрейке (Бельгия) на арене спорткомплекса «Ланге Мунте» и завершилась со счётом 3:1 в пользу Сербии.

Россиянкам удалось занести себе в актив лишь первый сет, однако три последующие партии остались за волейболистками сербской команды. Таким образом, Россия сохраняет три очка в турнирной таблице, набранные в матче с Китаем в первом туре.

Для подопечных Вадима Панкова это поражение стало седьмым в восьми матчах. На предыдущих этапах турнира россиянки уступили Доминиканской республике, Бразилии, Германии, Японии, Турции и Бельгии.

Завтра, 6 июня, сборной России предстоит встретиться с командой Польши.