Хореограф Илья Авербух поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую.

На своей странице в «Инстаграме» Авербух опубликовал фото Липницкой в образе девочки в красном пальто — именно с этой программой спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в командном турнире. Постановщиком программы под музыку из «Списка Шиндлера» является Авербух. «Сейчас, когда смотрю на твой взгляд на этом фото, я понимаю, что ты не сказала еще своего последнего слова», — написал хореограф.

Экс-спортсмен пожелал Липницкой побед в дальнейших начинаниях. Напомним, Липницкая уже не соревнуется, так как завершила спортивную карьеру. На данный момент фигуристка занимается тренерской деятельностью и работает в академии, которую открыла совместно с Еленой Ильиных.