Хореограф Илья Авербух поздравил с днём рождения олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую.
На своей странице в «Инстаграме» Авербух опубликовал фото Липницкой в образе девочки в красном пальто — именно с этой программой спортсменка выиграла золото Олимпийских игр в командном турнире. Постановщиком программы под музыку из «Списка Шиндлера» является Авербух. «Сейчас, когда смотрю на твой взгляд на этом фото, я понимаю, что ты не сказала еще своего последнего слова», — написал хореограф.
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Юля, с днем рождения! Впереди все самое интересное! Я рад, что у нас была эта олимпийская программа, которую ты исполнила так блестяще, что многие до сих вспоминают твой оборот головы. Сейчас, когда смотрю на твой взгляд на этом фото, я понимаю, что ты не сказала еще своего последнего слова! Впереди у тебя еще очень много побед, пусть и не спортивных ! Будь счастлива и удачи тебе во всем! #ильяавербух #юлиялипницкая
Экс-спортсмен пожелал Липницкой побед в дальнейших начинаниях. Напомним, Липницкая уже не соревнуется, так как завершила спортивную карьеру. На данный момент фигуристка занимается тренерской деятельностью и работает в академии, которую открыла совместно с Еленой Ильиных.