Юля, с днем рождения! Впереди все самое интересное! Я рад, что у нас была эта олимпийская программа, которую ты исполнила так блестяще, что многие до сих вспоминают твой оборот головы. Сейчас, когда смотрю на твой взгляд на этом фото, я понимаю, что ты не сказала еще своего последнего слова! Впереди у тебя еще очень много побед, пусть и не спортивных ! Будь счастлива и удачи тебе во всем! #ильяавербух #юлиялипницкая