Футбольный клуб «Краснодар» обратился в Российскую Премьер-Лигу с предложением о внесении поправок в Дисциплинарный регламент чемпионата следующего сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идёт о том, чтобы ввели правило, позволяющее отменять ошибочно показанные жёлтые карточки, которые привели к дисквалификации футболистов. «Речь идет об ошибочно предъявленных желтых карточках, которые не влекут удаление в матче, но влекут дисквалификацию на следующий матч», — пояснили представители «Краснодара» в письме.

Существует правило, позволяющее обжаловать ошибочно показанную желтую карточку в том случае, если её получил другой игрок. Однако «Краснодар» считает, что этой меры недостаточно — обжалованию должны подлежать и ведущие к дисквалификации «горчичники».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Краснодар» занял третье место чемпионата России.

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