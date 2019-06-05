Бывший американский фигурист Джонни Вейр назвал россиянку Елизавету Туктамышеву своей младшей сестрой.

Экс-спортсмен опубликовал в историях своего «Инстаграма» совместное фото с Туктамышевой, которое подписал следующим образом: «Если бы у меня была младшая сестра…». Стоит отметить, что болельщики неоднократно подчёркивали внешнее сходство Вейра и Туктамышевой.

На данный момент фигуристы принимают участие в ледовом шоу «Fantasy on Ice», которое проходит в Японии.

Напомним, Джонни Вейр является бронзовым призёром чемпионата мира 2007/08. Елизавета Туктамышева становилась победительницей мирового первенства в 2015 году. В минувшем сезоне фигуристка стала бронзовым призёром командного чемпионата мира, выиграв соревнования в женском катании. На чемпионатах Европы и мира Туктамышева не выступала, так как не смогла пройти отбор из-за болезни.