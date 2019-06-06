Восьмого июня в Чикаго состоится очередной турнир UFC под номером 238. О шансах россиян Петра Яна и Григория Попова рассказал Nevasport спортивный аналитик Александр Глушков:

В основном карде собрались крепкие парни, которые не привыкли уступать. Нас ожидает множество близких поединков, но выделю только два, которые пройдут в легчайшем дивизионе.

Два, потому что в гангстерском городе предстоит выступить двум российским спортсменам. Омич Петр Ян постарается нивелировать американца Джимми Ривера, а якутский боец Григорий Попов проведёт свой дебют против рубаки Эдди Вайнленда. У обоих парней есть хорошие шансы на победу.

Петр не перестаёт удивлять свой энергией. За 12 месяцев это уже пятый его поединок в UFC, первые четыре он выиграл с большим преимуществом. Сибиряк с ходу принялся расчищать себе дорогу к чемпионскому поясу, и в случае положительного результата в схватке с Джимми (7-я позиция в рейтинге), его шансы на титульный бой резко возрастут. У Ривера за плечами большой опыт выступлений в смешанных единоборствах, но Ян более универсален, технически подкован и вынослив. Петр матер и устроит настоящее шоу, в этом нет сомнений.

Григория Попова ждёт сложная встреча с Эдди Вайнлендом, который, кстати, тоже представляет США. Дело в том, что российскому бойцу не приходилось выступать на таком высоком уровне, а у американца только в UFC двенадцать проведённых поединков. С другой стороны, Григорий находится в прекрасной форме, на исходе 2018 года завоевал два титула в международных турнирах ММА, проходивших в России и Китае. Он более осторожен и умён. Если Эдди старается перевести схватку в открытую рубку, то якутский боец предпочитает комбинировать в клетке. В этом и заключается главный козырь Попова, сможет ли он его использовать? Очень скоро узнаем. В любом случае стоит пожелать нашим бойцам удачи и достойного выступления на самом известном турнире по смешанным единоборствам на планете!

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