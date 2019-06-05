8 июня в Вепсском лесу Ленинградской области состоится бесплатный забег Ladoga Trophy Trail.

«Это возможность и для участников, и для тех, кто давно мечтал побывать на Ладоге, но не решался!» — сообщают организаторы мероприятия. Отмечается, что доехать до места забега можно будет на любом автомобиле.

Торжественный старт «Ладога Трофи-2019» будет дан 8 июня в 10:30 по московскому времени. Организаторы сообщают, что в этом году приняли решение отказаться от традиционного залпа воздушных шаров в целях экологии. Для того, чтобы отметить торжественный момент, участники мероприятия будут дружно газовать и сигналить. «Нас должны услышать в Эрмитаже! Ведущий программы даст вам отмашку», — пишут организаторы.