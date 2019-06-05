Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский может покинуть свою должность.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба. По информации источника, высшим руководством «Авангарда» рассматривается вариант, при котором специалисты, сроки соглашений которых истекли, покинут команду.

Однако сам Сушинский заявил, что уже имеет новый контракт с «Авангардом». «Мой контракт и контракт Евгения Хацея были автоматически продлены на сезон-2019/20 в результате выполнения условий по результату в прошедшем сезоне», — сказал специалист.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» стал финалистом Кубка Гагарина. В решающей стадии команда уступила московскому ЦСКА в четырёх матчах.