Директор открытого чемпионата Франции экс-теннисист Ги Форже сообщил, что финал женского турнира может быть перенесён.

Специалист заявил, что на завтра, 6 июня, обещают хорошую погоду, однако в пятницу могут вновь пойти дожди, из-за в расписание турнира придется вносить корректировки. «Мы не хотим переносить женский финал с субботы на воскресенье, но в таком случае некоторым девушкам придётся выходить на корт три дня подряд, а ведь они всю жизнь ждали того, чтобы сыграть матч такого масштаба», — приводит слова Форже AFP. Форже добавил, что данное решение будет принято только в крайнем случае.

Напомним, сегодня на «Ролан Гаррос» должны были состояться четвертьфинальные поединки в мужском турнире, однако они были перенесены на завтра из-за дождей.