Постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о предстоящих гастролях спектакля «Кармен» в Санкт-Петербурге.

«Мы достаточно много выступаем в Санкт-Петербурге, для нас это знаковая история. Третий год подряд мы стараемся заложить традицию выступлений в летний период, во время белых ночей. Мы очень хотим, чтобы наши спектакли стали частью культурной жизни Санкт-Петербурга», — сказал Авербух на пресс-конференции, посвященной предстоящим гастролям.

Авербух отметил, что внёс некоторые изменения в обновлённую версию «Кармен», однако основа постановки осталась прежней. «Конечно, внутри спектакля я меняю динамику сцен, будут определенные изменения в декорациях. Но всё равно это спектакль, который уже имеет вес. Это история, которая уже доказала свою состоятельность», — пояснил Авербух.

Также постановщик сообщил, что в главной роли выступит тринадцатикратная чемпионка Литвы в танцах на льду Маргарита Дробязко. Роль тореадора исполнит олимпийский чемпион Алексей Ягудин.