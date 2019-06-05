Главный тренер молодёжного состава «Рубина» Роман Шаронов может возглавить основную команду.

Как сообщает Спорт Бизнес Online, в тренерский штаб 42-летнего специалиста войдут следующие сотрудники: Олег Кузьмин, отвечающий за стандартные положения, тренер вратарей Сергей Козко и испанский специалист по физподготовке Хавьер Сальсес.

Возможно, что Шаронов получит должность исполняющего обязанности главного тренера. Если в новом сезоне команда под его руководством стартует удачно, тогда клуб предложит тренеру полноценный контракт.

Напомним, 5 июня «Рубин» официально объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что Бердыев покинет казанский клуб по собственному желанию после завершения текущего сезона и планирует взять паузу в карьере, чтобы дождаться достойных предложений.