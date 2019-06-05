Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл боксерскую тренировку.

Спортсмен сообщил об этом на своей странице в «Инстаграме». Панарин опубликовал видео, под которым написал: «Спасибо за крутые тренировки. Патрик Кейн, я иду за тобой».

Напомним, Панарин и Кейн выступали за «Чикаго Блэкхоукс» в период с 2015 по 2017 год. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Панарин занес себе в актив 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач.

В серии плей-офф Кубка Стэнли Панарин вышел на лёд в десяти матчах и набрал 11 (5+6) очков по системе «гол+пас». 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.