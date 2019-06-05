В Порту на стадионе «Драгау» завершился полуфинальный матч Лиги наций, в котором встречались команды Португалии и Швейцарии. Победу со счётом 3:1 одержали хозяева встречи.

Открыть счёт португальцам удалось на 25-й минуте встречи: Криштиану Роналду отправил мяч в сетку ворот, реализовав штрафной удар. После перерыва швейцарцам удалось сравнять счёт, успешно пробив одиннадцатиметровый.

Игра могла перейти в дополнительное время, однако в концовке встречи Роналду второй раз поразил ворота Швейцарии. Спустя две минуты Роналду оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи — 3:1. Таким образом, сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций.

Во втором полуфинале встретятся сборные Нидерландов и Англии, игра будет проходить завтра, 6 июня.