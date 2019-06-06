В Гимарайнше (Португалия) на стадионе «Афонсу Энрикеш» состоится футбольный матч между сборными Нидерландов и Англии. Игра будет проходить в рамках полуфинальной стадии Лиги наций. Матч пройдёт сегодня, 6 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Первый финалист Лиги наций определился накануне: сборная Португалии обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра походила в Порту, в составе победителей все три гола забил нападающий Криштиану Роналду. Единственный гол в ворота португальцев был забит с пенальти.

Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков. Англичанам удалось одержать одну победу, голландцам — две.

Проигравшая команда встретится со Швейцарией в матче за третье место. Финал и матч за бронзу состоятся 9 июня.