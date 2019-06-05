41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон, покинувший «Пари Сен-Жермен», намерен продолжить свою спортивную карьеру.

Как сообщает Cittaceleste со ссылкой на слова агента Сильвано Мартина, итальянец планирует остаться в футболе ещё на некоторое время. «Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру», — заявил агент. Он добавил, что Буффон обсудит своё будущее с семьёй, а затем примет решение.

Напомним, об уходе Буффона из состава «ПСЖ» стало известно в среду, 5 июня. Голкипер присоединился к парижскому клубу летом прошлого года, игрок перешёл в клуб на правах свободного агента. Его соглашение с парижанами было рассчитано на один год.

В минувшем сезоне голкипер принял участие в 25 матчах в составе «ПСЖ» и пропустил 25 мячей. Футболист стал победителем национального чемпионата Франции.