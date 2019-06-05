Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что её участие в ледовых шоу подходит к концу, так как скоро начинается подготовка к сезону 2019/20.

«Скоро наши шоу в Японии заканчиваются и начинается подготовка к сезону! — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме». — Надо много работать!»

Фигуристка выразила надежду, что ей удастся в скором времени вновь посетить Японию. Напомним, спортсменка принимает участие в гастрольном туре шоу Fantasy on Ice, также в нём выступают Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

Во время одного из показов шоу в Японии произошло землетрясение. Подземные толчки случились как раз в тот момент, когда на льду находился Евгений Плющенко. Организаторам пришлось на время прервать мероприятие, однако затем показ шоу возобновился.