Американский баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорс» дома уступил канадскому «Торонто Рэпторс» в третьем матче финальной серии НБА. Встреча прошла на «Оракл-Арена» в Окленде и завершилась со счетом 123:109 в пользу гостей.

Первая четверть завершилась с преимуществом «Рэпторс» в семь очком — 29:36, вторая вышла примерно равно, однако «Голден Стэйт» потерял еще балл — 23:24. Третья четверть завершилась со счетом 31:36, а в четвертой также перевес был на стороне «Торонто» — 26:27.

Стефен Карри набрал 47 очков в матче, установив собственный рекорд результативности в плей-офф, однако это не помогло «Голден Стэйт» выиграть.На счету форварда «Торонто» Кавая Леонарда 30 баллов.

Счет в серии 2:1 в пользу «Торонто», следующий матч пройдет также на площадке «Голден Стэйт».