Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Неймар получил повреждение в товарищеской встрече с Катаром накануне домашнего Кубка Америки 2019 года.

Против Катара Неймар сыграл 20 минут, а затем главный тренер сборной Бразилии Тите заменил его на Эвертона Соареса. После столкновения с игроком катарской сборной Ассимом Мадибо форвард упал на газон и уйти с поля ему помогали несколько врачей. После того, как футболиста заменили, он расплакался на скамейке, а стадион покинул, передвигаясь на костылях.

Через 10 дней в Бразилии стартует Кубок Америки: участие Неймара в нем под вопросом. Как сообщает корреспондент Леонарду Баран, форвард растянул связки на правой лодыжке.

Матч Бразилия — Катар завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.