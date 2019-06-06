Российские биатлонисты Максим Цветков и Алексей Слепов продолжают готовиться к следующему сезону. Вчера, 5 июня, стартовал их самостоятельный сбор на базе в Токсово, Ленинградская область.

Об этом рассказал сам Цветков в своем «Инстаграме», выложив фотографии с тренировочных занятий. К ним биатлонист прикрепил хэштег #pitercamp, а также добавил: «Три дня дома и снова в бой!».

В первый день нового сбора Максим Цветков протестировал свой новый горный велосипед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) 5 Июн 2019 в 9:14 PDT

Напомним, сборная России по биатлону первый предсезонный сбор в Белокурихе, Алтайский край. Туда оба спортсмена не попали, поскольку не были включены в заявку и основной, и резервной команды на следующий сезон.