Российские биатлонисты Максим Цветков и Алексей Слепов продолжают готовиться к следующему сезону. Вчера, 5 июня, стартовал их самостоятельный сбор на базе в Токсово, Ленинградская область.
Об этом рассказал сам Цветков в своем «Инстаграме», выложив фотографии с тренировочных занятий. К ним биатлонист прикрепил хэштег #pitercamp, а также добавил: «Три дня дома и снова в бой!».
В первый день нового сбора Максим Цветков протестировал свой новый горный велосипед.
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Напомним, сборная России по биатлону первый предсезонный сбор в Белокурихе, Алтайский край. Туда оба спортсмена не попали, поскольку не были включены в заявку и основной, и резервной команды на следующий сезон.