Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к депутату Госдумы, двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Фетисову с просьбой поддержать развитие хоккея в республике Дагестан.

В своем «Инстаграме» Нурмагомедов отреагировал на слова государственного деятеля о том, что необходимо развивать хоккей в Северо-Кавказском федеральном округе. «Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан», — заявил Нурмагомедов, добавив, что сейчас хоккеистам в республике играть негде.

«Ох, как заиграем, дайте нам чуть поддержки», — сказал Хабиб.

Напомним, сейчас республиках Северного Кавказа активно развиваются различные виды единоборств. Сам Хабиб Нурмагомедов родом из Дагестана, до того, как перейти в ММА, он занимался самбо и различными видами борьбы.