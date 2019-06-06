Российская фигуристка Мария Сотскова объявила музыку для своих программ в следующем соревновательном сезоне.

В интервью порталу Golden Skate спортсменка рассказала, что короткая программа поставлена на музыку группы The Cinematic Orchestra — To Build a Home. В качестве музыкального сопровождения к произвольной программе Сотсковой был выбран саундтрек из фильма «50 оттенков серого».

Хореографом короткой программы выступил Николай Морозов, произвольную же полностью поставил специалист Никита Михайлов.

В минувшем сезоне Мария Сотскова провалила чемпионат России по фигурному катанию в Саранске, заняв 16-е место. Лучшими результатами в сезоне стало 5-е место на турнире «Золотой конек Загреба» и 7-е — на зимней Универсиаде в Красноярске. По окончании сезона стало известно, что Сотскова ушла от тренера Елены Буяновой к Светлане Соколовской.