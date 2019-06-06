Бразильская конфедерация футбола заявила, что Неймар пропустит домашний Кубок Америки 2019. Официальное обращение появилось на сайте организации.

В товарищеском матче против сборной Катара Неймар получил травму голеностопа после столкновения с Ассимом Мадибо и был заменен на Эвертона Соареса на 21-й минуте встречи. Врачи диагностировали у футболиста разрыв связок правой лодыжки, восстановиться к турниру нападающий уже не успеет, поэтому было принято решение о том, что футболист покинет команду, а тренерский штаб будет искать ему замену.

После замены бразилец плакал на скамейке запасных, а стадион смог покинуть только на костылях.

Кубок Америки стартует в Бразилии через неделю, 14 июня. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Венесуэлы, Перу и Боливии.