Стало известно, сколько российский нападающий Павел Дацюк получит, выступая за екатеринбургский «Автомобилист». Об этом сообщает агентство Р-Спорт.

По информации источника, за год контракта с екатеринбургской командой Дацюк заработает около 100 миллионов рублей. Также по договору положены бонусы в размере 20 миллионов рублей.

Напомним, вчера, 5 июня, клуб официально объявил о подписании соглашения с Павлом Дацюком сроком на один сезон. Сейчас хоккеисту уже сорок лет, после окончания следующего сезона он вероятнее всего завершит спортивную карьеру.

Ранее с 2016 по 2018 год Павел Дацюк играл за петербургский СКА. Пятнадцать лет российский форвард провел в НХЛ, выступая за «Детройт Ред Уингс».