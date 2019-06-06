Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как переживала за окончание своей тренерской карьеры и предположила, может ли вернуться к работе.

По словам Тарасовой в интервью агентству ТАСС, она очень тяжело переживала конец своей тренерской карьеры. «Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны», — заявила тренер.

«Если меня позовут — я пойду. В тот же день», — сказала Тарасова, добавив, что сейчас видит много талантливых фигуристов, однако комментировать эту тему не будет и настроится на правильную точечную работу. По мнению тренера, если у специалиста есть выдающийся спортсмен, с которым можно пройти весь путь, то необходимо не отвлекаться и работать только на него.

Сейчас Татьяна Тарасова работает в качестве консультанта и комментатора на телевидении.