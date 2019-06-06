Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от работы судьей на проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети».

В интервью агентству ТАСС Тарасова заявила, что не боится судить на детских проектах. «Спорт — очень справедливая вещь. Либо ты можешь, либо ты не можешь», — заявила тренер, добавив, что люди с детства осознают это, учатся работать над собой.

«Если тебе начнут подсуживать и говорить, как ты прекрасен, а ты корявый или упал три раза, а тебе говорят, что все замечательно, это не работает», — сказала Тарасова, добавив, что детям врать нельзя как и взрослым, поскольку если говорят об их недостатках, значит, ими интересуются.

Напомним, на проекте «Ледниковый период. Дети» близится к завершению второй сезон: финалисты в следующее воскресенье покажут заключительные программы.