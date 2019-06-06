Финал африканской Лиги чемпионов между марроканским «Видадом» и тунисским «Эсперансом» решено сыграть снова: такое решение приняли в Африканской конфедерации футбола. Заявление КАФ появилось на официальном сайте организации.

Причина переигровки второго матча: нарушение норм обеспечения безопасности со стороны «Эсперанса» на матче в Тунисе. Второй раз ответный матч пройдет на нейтральном поле не на территории Туниса.

«Эсперанс» обязали вернуть кубок Лиги чемпионов, а также врученные медали. Ответная встреча вылилась в скандал из-за VAR и поведения болельщиков: тренерский штаб марроканцев требовал просмотреть эпизод с отмененным голом, однако система видеоповтора вышла из строя. Болельщики «Эсперанса» использовали пиротехнику, а также бросали вещи в сторону трибуны «Видада».

Матч прекратили на 59-й минуте со счетом 1:0, а «Эсперанс» признали победителем, поскольку первая встреча завершилась со счетом 1:1.