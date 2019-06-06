В полуфинале Лиги наций сборная Португалии обыграла Швейцарию, а англичанам предстоит встреча с голландцами. Если в первой игре все было более-менее очевидно, то второй исход весьма непредсказуем. Nevasport рассказывает о пяти причинах, почему сборная Англии может обыграть голландцев, а также находит пять преимуществ команды Нидерландов над англичанами.

5 причин, почему победит сборная Англии

Предыдущий матч

В прошлой игре англичане справились с голландцами со счетом 1:0. Да, игра была товарищеской и было это года назад, но в составе трех львов случилось не так много изменений.

Английские клубы в Европе

В финале Лиги чемпионов играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», в составе которых предостаточно футболистов национальной команды. У «Челси» и «Арсенала», которые выступили в финале Лиги Европы, англичан было меньше, но сам факт такой доминации английский клубов вполне может воодушевить команду на подвиги.

Сборная Англии на ЧМ-2018

Англичане показали себя отличной командой на чемпионате мира в России и завоевали бронзовые медали, чего многие от них не ожидали. Многие считают, что, если бы сборная России прошла хорватов, то обыграла бы и англичан, но сделать это было бы невероятно сложно.

Возраст футболистов

Сборная Англии — самая молодая команда из полуфиналистов Лиги наций. В среднем английские футболисты чуть не дотягивают до 25 лет. В то же время средний возраст голландцев — 26 лет, и это при всех де Лигтах и ван де Беках.

Харри Кейн вернулся

Да, Кейн ничего не смог сделать в матче против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Но вряд ли можно его за это винить. Скорее, здесь пытался перестраховаться Почеттино, который надеялся, что только восстановившийся после травмы игрок сразу вернется и заиграет, как прежде. Но к матчу с Голландией Кейн разыграется и вполне сможет забить 1-2 мяча, чего должно хватить для выхода в финал.

5 причин, почему победит сборная Нидерландов

Недооценка соперником

Голландцы сейчас предстоят перед более именитым соперником темной лошадкой. Они пропустили сразу два крупных турнира подряд — Евро-2016 и ЧМ-2018, и потому оппонентам сложно понять, что представляют из себя футболисты этой сборной в ответственных матчах.

Ван Дейк и де Лигт

Лучший прямо сейчас защитник мира играет в сборной Голландии. Ван Дейк всерьез претендует на золотой мяч, защитнику он может достаться впервые с 2006 года, и если англичане забьют голландцам, это уже будет неплохо. Центральная зона ван Дейк — де Лигт — это страшный сон любого нападающего, а Харри Кейн вряд ли хотел нарваться именно на этих игроков сразу после травмы.

Выступление «Аякса»

«Аякс» всех поразил и совсем немного сдал, позволив «Тоттенхэму» выйти в финал Лиги чемпионов. В сборной Голландии много футболистов амстердамцев, и они вполне могут удивить снова, не просто обыграв англичан, но и победив в Лиге наций.

В голландцев не верят

Букмекеры больше склоняются к победе сборной Англии. Нет смысла скрывать, что англичане действительно выглядят фаворитами. Наверняка футболисты следят за местной прессой, а неверие в их игру только подстегнет их к победе.

Рональд Куман

Куман достаточно долго и с разным успехом работал в Англии — наверняка он хорошо знает футболистов соперника, поэтому определенные выводы перед игрой сделал, главное — правильно донести их до игроков.