Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, когда в России снова появятся талантливые фигуристы-одиночники. Слова специалиста приводит агентство ТАСС.

По словам Тарасовой, неравномерное развитие женского и мужского катания в России связано с тем, что женщины в принципе сильнее. «Знаете, даже яблони не каждый год плодоносят. Они год плодоносят, год — нет», — сказала тренер, добавив, что скоро в мужском катании появится кто-то новый.

«Это волнообразный процесс. Не каждый год японская земля рождает таких гениев, как Юдзуру Ханю«, — добавила Тарасова, уточнив, что у двукратного олимпийского чемпиона потрясающий характер, а также отличные физические данные: абсолютный слух и красота.

Напомним, в последнем сезоне на чемпионате мира по фигурному катанию в мужском одиночном катании россиянам не удалось завоевать ни одной медали.