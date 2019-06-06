Петербургский хоккейный клуб СКА в межсезонье пополнился еще одним новичком. Сегодня, 6 июня, стало известно, что команда подписала соглашение с финским нападающим Йори Лехтеря.

О переходе игрока в официальном «Твиттере» сообщила пресс-служба команды. Договор с финном СКА заключил на один сезон. Лехтеря ранее уже выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири». С 2014 года финский форвард играл в НХЛ. Три сезона игрок провел в «Сент-Луис Блюз», а затем перебрался в «Филадельфию».

В 2019 году контракт Лехтеря с «Флайерс» закончился и в СКА финн перешел в статусе свободного агента.

Со сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи, а также обладателем серебряных наград чемпионата мира 2014 года.