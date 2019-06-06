Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего турнира UFC с его участием.

«Всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти. 93 дня до UFC 242», — написал Хабиб в своем Instagram.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Кроме того, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о подробностях нового контракта своего подопечного с промоушеном UFC.

Ризван Магомедов также рассказал, что Хабиб проведет еще два боя, помимо поединка с Порье.

Отметим, что Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов проведут поединки в том же турнире, в котором Хабиб нурмагомедов встретится с Дастином Порье.