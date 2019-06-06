Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился мнением о бое между Энтони Джошуа и Энди Руисе.

«Что не так сделал Джошуа? Всё! Ну, ребята, всё! Добро пожаловать в США, Энтони! Недооценил ли он Руиса? Наверное, да. Энтони выглядел так, будто он — суперзвезда. Но мы говорим об очень серьёзном бизнесе, боксе. В нём нельзя не уважать своего соперника. Энди Руис — хороший боец, он опасен», — сказал Головкин в эфире шоу Ариэля Хельвани.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.