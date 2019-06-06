Сербский нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».

По словам Йовича, ему было тяжело покидать Франкфурт, но переход в «Реал» — это новые возможности.

«Сбылась моя мечта», -сказал Йович, слова которого приводит El Chiringuito.

Ранее стало известно, что Лука Йович стал футболистом мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба». Контракт между игроком и мадридцами подписан на шесть сезонов – до лета 2025 года. Отмечается, что в скором времени Йович пройдёт медицинское обследование.

В СМИ сообщалось, что сумма трансфера Йовича составит 65-70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне серб принял участие в 32 встречах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач.

По итогам сезона «Айнтрахт» занял седьмую строчку в таблице немецкого чемпионата после 34 матчей, набрав 54 очка. Чемпионом стала «Бавария», которая набрала 78 баллов.