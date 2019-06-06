Нападающий московского «Спартака» Данила Прошляков может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, сине-бело-голубые пытались подписать соглашение с нападающим красно-белых ещё в зимнее трансферное окно вместе с его одноклубником Никитой Судариковым, но трансфер осуществить не вышло. Отмечается, в данный момент трансфер может не состояться из-за того, что Прошляков не хочет играть во второй команде «Зенита», а гарантий для игры в основном составе клуб игроку не может предоставить. Кроме того, ситуация осложняется тем факт, что агентом Прошлякова является Марко Трабукки. Но вероятен вариант, при котором «Зенит» подпишет контракт с игроком «Спартака» и отдаст его в аренду.

В прошлом сезоне 19-летний игрок провёл в молодёжном первенстве провёл 22 матча, в которых забил 19 голов.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно может приобрести аргентинского полузащитника Сантьяго Аскасибара, который минувший сезон провел в Бундеслиге.