Россия – страна большая, многонациональная и разнообразная. В одном уголке страны жители славятся своими бойцами, в другом – стреляющими лыжниками, в третьем – хоккеистами… Однако развиваются в регионах не только максимально подходящие виды спорта, но и совсем экзотические. Слышали когда-нибудь про кавказский хоккей? А ведь он существует.

Nevasport выяснил, как зимние виды спорта развиваются в жарких регионах, а летние – в холодных, и что с этим можно сделать.

Жаркие, зимние, твои: у Сочи получилось

Когда в 2008 году Сочи выбрали столицей Олимпийских игр, весь мир недоумевал: как можно провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках? Оказалось, можно, и очень даже успешно.

Большие государственные вложения сделали свое дело: к февралю 2014-го черноморский город можно было назвать зимней столицей России. Бобслей, горные лыжи, сноуборд, керлинг, фигурное катание – пожалуйста, площадки на любой вкус.

Олимпиадный толчок позволил Сочи стать спортивной столицей России: на объектах турнира сейчас проходят соревнования как регионального, так и мирового масштаба, в городе появился хоккейный клуб, выступающий в КХЛ. Также в Сочи существует спортивная школа, которая готовит «зимников»: после такого крупного турнира, как Олимпийские игры интерес к тому же хоккею или лыжам возрос.

Дагестанский хоккей: миф или реальность?

«Дайте нам льда, товарищ Фетисов», – говорил Хабиб Нурмагомедов в ответ на слова олимпийского чемпиона о развитии дагестанского хоккея. И был прав. В Республике Дагестан крайне мало арен, на которых могут не то что играть хоккейные команды, но и просто вставать на лед мальчишки.

В 2011 году появилась Федерация хоккея Дагестана, о развитии этого вида спорта впервые заговорили серьезно, однако на данный момент организация ликвидирована, а продвинуть нестандартный для региона вид спорта не удалось совсем.

Конечно, существует стереотип о том, что спортсмен с Кавказа – это обязательно тот, кто занимается единоборствами. И чаще всего это так, однако самородки горных республик выступают и в других видах спорта, в большей степени, летних, но и зимних – фигурном катании, керлинге. Чаще всего сценарий таков: родители того или иного спортсмена переезжают в другой регион с Кавказа и отдают ребенка в секцию, а там он уже раскрывает свой талант.

А ведь так можно и прямо на Северном Кавказе! Однако без поддержки и грамотной финансовой помощи даже футбол в Дагестане не может развиваться на должном уровне.

Стоит посмотреть на пример других республик: хоккей вместе с достойными площадками пришел в Северную Осетию, Ингушетию, а теперь может дойти и до Дагестана.

От Оби до Енисея: сибирский футбол

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла под слоганом «Почувствуй настоящую зиму», однако лето в Сибири тоже есть. В минувшем сезоне в Российской Премьер-лиге выступал футбольный клуб «Енисей», вынужденный справляться со всеми минусами климата и непогоды в родном Красноярске. Когда в Сибирь пришла та самая настоящая зима, оказалось, что календарь чемпионата в РФС составляли явно не знатоки географии. «Енисею» пришлось играть матчи на нейтральном поле, а болельщикам нужно было ехать за тридевять земель, либо сидеть дома, греться и мечтать о весне.

Есть ли выход из этой ситуации и развиваться ли красноярскому футболу дальше?

Играть в футбол в манеже – не круто и не так уж естественно, однако условия Красноярска, да и вообще многих городов России не позволяют играть в футбол с декабря по март. Вспомните замечательную крышу «Зенита» – благодаря ей зимой болельщикам не холодно на стадионе, пускай и он превращается в закрытое помещение.

И ведь речь не только о Красноярске. Грамотное составление календаря чемпионата тоже могло поспособствовать привлечению людей на стадионы, а с ним и маленьких ребят в футбольные школы. Манежи и крытые площадки – почему нет? Сочетание «сибирский футболист» звучит примерно также как «бразильский фигурист», однако вспомните такого беднягу на Универсиаде и вспомните нашего парня Сашу Головина, который из города Калтана Кемеровской области добрался до Монако. Таких ребят может быть гораздо больше.