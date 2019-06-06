В конце августа миланский «Интер» проведет в Петербурге тренировочный лагерь для детей и организует сертифицированные курсы для тренеров.

Как сообщает телеграм-канал Canale Sforzesco | F.C. Inter Milan, в лагере и курсах примут участие технические специалисты нерадзурри. Эти мероприятия будут предшествовать официальной церемонии открытия Академии, которое состоится в сентябре при участии Хавьера Дзанетти.

Отметим, в конце мая в Милане состоялось подписание контракта об открытии Академии «Интера» в Петербурге.

В Санкт-Петербурге уже два года существует Академия другого итальянского клуба — футбольного клуба «Ювентус». Академия «Ювентуса» в Петербурге имеет три отделения и центральный офис. В мае 2019 года она отметила второй день рождения. В августе 2018 года старший сын Криштиану Роналду начал тренировочный процесс в академии «Ювентуса» — клуба, за который выступает его отец.