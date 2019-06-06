Американский боец UFC Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов боится проводить с ним поединок.

По словам Фергюсона, их очные поединки несколько раз отменялись, но он был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Нурмагомедова.

«Они знали, что отхватят в том бою. И его менеджер придумал гениальное решение — отвезти Хабиба в больницу. Они уберегли себя от избиения, но мы скоро увидимся. Я могу побить Хабиба в любом аспекте, он свое получил», — сказал Фергюсон , слова которого приводит YouTube-каналу UFC Russia.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Кроме того, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о подробностях нового контракта своего подопечного с промоушеном UFC.