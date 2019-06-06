Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре Ивана Барбашева.

«Барби сильно вырос за то время, что я его знаю. Я работал с ним ещё в АХЛ, где он забил чуть ли не 30 голов перед тем, как получил вызов наверх», — сказал Берюбе.

По словам тренера, у россиянина неплохие атакующие инстинкты, но он всегда говорит с Барбашевым о том, что ему стоит быть силовым форвардом, нужно чаще играть в тело. Берюбе отметил, что в нынешнем сезоне Барбашев всё это делал, закончил регулярку с 13 голами и продолжает играть результативно в плей-офф.

«Он здорово справляется с целым рядом задач, а главное — продолжает расти», — сказал Берюбе, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, на данный момент счёт в серии — 2:2. В четвёртом матче финала «Сент-Луис»одержал победу над «Бостоном» со счётом 4:2. Голом в матче отметился и россиянин Владимир Тарасенко. Для российского нападающего этот точный бросок стал уже одиннадцатым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Пятый матч будет проходить в Бостоне 7 июня, начало запланировано на 03:00 по московскому времени.