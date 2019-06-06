На общем собрании клубов российской премьер-лиги на обсуждение было вынесена возможность расширения лиги до 18 команд.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак». Отмечается, что окончательное решение примет исполком РФС.

Ранее президент красно-белых Леонид Федун прокомментировал идею расширения лиги до 18 команд, заявив, что это — экономическая глупость.

Отметим, согласно идее главы ЦСКА Евгения Гинера, по итогам чемпионата России-2019/20 лигу никто не покинет напрямую, а две последние команды сыграют стыковые матчи против команд, которые заняли третье и четвертое места в Футбольной национальной лигн. Первое и второе места ФНЛ, как обычно, выйдут напрямую в РПЛ.