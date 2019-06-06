Аргентинский нападающий миланского «Интера» может стать футболистом столичной «Ромы».

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Отметим, в завершившемся сезоне Икарди провел 29 встреч чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» рассчитывает на приобретение форварда «Интера» Мауро Икарди». Аргентинца рассматривают в качестве замену Эдинсону Кавани. При этом «Интер» совершенно точно хочет продать Икарди, поскольку тот не хочет подписывать новый контракт. Миланский клуб намерен выручить за 26-летнего спортсмена 70 миллионов евро.