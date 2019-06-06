По словам Беглова, предварительная общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года — около 1,2 миллиардов рублей. Он отметил, есть договоренность с федерацией, что финансирование будет по принципу 50% на 50% из городского и федерального бюджетов, а доходы пойдут в бюджет города.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько будет стоить провести чемпионат мира по хоккею-2023.

«Мы сейчас ведем переговоры по строительству новой ледовой арены, здесь, на форуме, есть экспозиция, посвященная этому проекту. Будем договариваться, насколько это выгодно городу», — сказал Беглов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее IIHF официально утвердил Санкт-Петербург в качестве города-хозяина чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Ранее также нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своих перспективах выступления на домашнем чемпионате мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.