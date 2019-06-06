Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свое поражение от мексиканца Энди Руиса.

По словам Джошуа, у него уже были проигрыши в любительском боксе, но с тех пор он стал сильнее и уверен, что сейчас тоже сможет стать лучше.

Боксер отметил, что примет поражение как мужчина, не оправдываясь и никого не обвиняя. Он считает, что должен исправить ошибки и выйти на реванш с подготовленным планом.

«Поздравляю Руиса. У него есть полгода, чтобы насладиться чемпионством. Потом ему придется снова встретиться со мной в ринге», — сказал Джошуа на своем YouTube-канале.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.