Волонтерская программа чемпионата Европы по футболу 2020 года стартовала сегодня, 6 июня, на официальном сайте УЕФА. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, одним из которых станет Санкт-Петербург.

В 12:00 по московскому времени открылась регистрация волонтеров на портале Welcome2020.ru. Все кандидаты в волонтеры, которые подадут заявки, пройдут специальные тестирования, а затем их ждет собеседование. Также существует возрастной ценз: на 1 мая 2020 года всем волонтерам должно исполниться 18 лет.

Волонтеры будут помогать на всех уровнях организации турнира, обеспечивая сервис как зрителям на стадионах, так и участникам турнира — помогая командам и тренерам. Всего будет производиться набор по 24 функциональным направлениям, с ними можно ознакомиться на сайте. Ожидается, что около 1000 человек выберут в качестве волонтеров на четыре матча в Петербурге.