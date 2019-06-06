На заседании представителей клубов РПЛ внезапно подняли тему расширения команд в лиге — хотят увеличить до 18.

Что еще более внезапно и странно, «за» проголосовали все, кроме «Спартака». Федун уже не раз говорил, что идея глупая с точки зрения экономики. И в этом плане можно сказать, что «Спартак» наконец выделился с положительной стороны. Кажется, впервые в сезоне.

Но что с другими 15 клубами? Что за странное рвение увеличивать число команд, когда их действительно, как сказал Федун, логичнее сократить? Кашу эту заварил Евгений Гинер, который считает, что 30 матчей — это мало. Три года назад Гинер выступал за расширение РПЛ, но отмечал, что нужно дождаться, когда клубы ФНЛ будут готовы тянуться за командами РПЛ. Неужели он увидел, что они готовы?

Наша лига — шестая в Европе, но в то же время в других странах клубы не банкротятся с таким регулярным постоянством. А у нас клубы если не банкротятся, то просто существуют. «Томь» играет в ФНЛ и специально избегает выхода в РПЛ, несмотря на то, что является одной из лучших команд лиги. Зона Восток в ПФЛ вообще стала закрытой на выход, там уже много лет никто не решается подниматься в ФНЛ.

Что будет, если в РПЛ станет 18 команд? На четыре тура больше, на 36 матчей больше. Большой прибыли это не принесет, учитывая, какие команды пополнят лигу. «Енисей», «Чертаново», «Шинник», «СКА-Хабаровск»? Не самые привлекательные для зрителя команды. География РПЛ сильно расширится. С одной стороны, очень хорошо, футбол, он ведь для всех. С другой, в первый же сезон мы потеряем еще один-два клуба, которые сначала будут ездить на дальние расстояния на автобусе, а потом снимутся с чемпионата.

А что делать с календарем? Когда играть эти четыре тура? Летом или, может, организовывать boxing day, как в Англии, играть 1 января? Да половина наших футболистов тут же затребует пересмотра контрактов — на такое они не подписывались!

У нас и так в течение всего сезона тренеры только и делают, что жалуются на календарь, особенно те, кто участвует в еврокубках. Прядкин говорил, что устал от жалоб Семина, но после такой реформы от всеобщих недовольств укрыться у него не получится.

Понятно желание клубов больше заработать на телеправах, желание функционеров использовать стадионы чемпионата мира не в ПФЛ и ФНЛ, а в главной лиге. Но делать это через расширение РПЛ — максимально непрофессионально. Много таким образом все равно не заработаешь, а новых проблем получить придется в сто раз больше.