Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно данным СМИ, на 1 июня соответствующую форму не подписал только один биатлонист, и это Евгений Гараничев. На совете СБР в апреле было принято решение ввести договоры для спортсменов сборной, которые регулируют их деятельность и отношения с союзом. В контракте прописаны обязанности обеих сторон: член сборной обязуется соблюдать дисциплину, не употреблять запрещенные препараты, носить экипировку с логотипами спонсоров, а СБР в свою очередь оказывает поддержку спортсмену.

Если до начала сезона Гараничев не подпишет договор, то у СБР будут все шансы применить к спортсмену санкции, в том числе, и исключить из состава сборной.